МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российская экономика, несмотря на санкции, введенные против нее западными странами, так и не обрушилась — прежде всего потому, что был недооценен ее ВВП, пишет для французского издания Marianne обозреватель Эммануэль Тодд. Путин предложил ЕС снять санкции с "Северного потока — 2"

Так он приводит данные Всемирного банка, согласно которым совокупный ВВП России и Белоруссии составляет всего 3,3% от общего ВВП США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Европейского союза, Норвегии, Швейцарии, Японии и Южной Кореи. Поэтому может показаться, что объем экономики России незначителен, и ей не стоило бы бросать вызов Западу.

По словам Тодда, экономическая мощь, измеряемая на основе подсчитанного по нынешним правилам ВВП, является фиктивной — этот инструмент устарел и больше не измеряет совокупность производства реальных товаров. Он измеряет прежде всего производство нематериальных товаров, зачастую бесполезных. В качестве примера обозреватель приводит здравоохранение в США — с завышенными ценами на лекарства и гонорарами врачей, но с не очень большой по сравнению с иными развитыми странами средней продолжительностью жизни.

Кроме того, автор напомнил, что производство США в Америке упало с 65 до 47 миллионов тонн в период с 1980 по 2021 год, а производство в России выросло с 36,9 до 80 миллионов тонн с 1987 по 2020 год.

"Мы с удивлением констатируем, что пшеница вместе с газом придают России больше могущества, чем пресловутые "нематериальные активы" придают США", — отмечается в материале.

Помимо этого, Тодд усомнился в том, что военный бюджет США, насчитывающий 800 миллиардов долларов и составляющий 40% мировых военных расходов, соответствует реальному производству.

"Мы напоминаем военного пилота, который из-за ошибки приборов во время боя думал, что летит на высоте 10 тысяч метров. Пока не увидел, что на самом деле находится на высоте 350 метров. И никакой посадочной полосы не видно на горизонте", — заключил он.