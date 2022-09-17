МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Польские производители стекла оказались в неравных условиях конкуренции с неевропейскими компаниями, в частности, российскими и белорусскими, заявил член Европарламента от Польши Косма Злотовский. Свое мнение он изложил в письме, с которым ознакомился RT. Польский министр назвала 17 градусов нормальной температурой в доме

По словам европарламентария, при производстве стекла используется газ, который сейчас существенно дешевле в Белоруссии и России. Так, себестоимость тонны стекла в Белоруссии примерно в 30 раз ниже, чем в Польше.

"Столь большая разница в цене не позволяет предприятиям ЕС конкурировать на равных и справедливых условиях", — подчеркнул Злотовский.

Политик добавил, что белорусские компании могут ввозить в ЕС "переупакованное российское стекло" и попросил Еврокомиссию пояснить, препятствуют ли введенные против России санкции подобному импорту.

Также он задал вопрос, намерена ли ЕК ввести дополнительное эмбарго на стекло производства Белоруссии.