МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение Минтруду средств для расходных обязательств, которые возникают при выплатах, связанных с оказанием государственной соцпомощи на основании соцконтракта, сообщается на сайте кабмина. Трамп допустил, что немцы могут "остаться без страны"

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект распоряжения разработан в связи с индексацией величины прожиточного минимума с 1 июня 2022 года и увеличением единовременных выплат, предусмотренных в рамках реализации соцконтракта по мероприятиям "Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности" и "Ведение личного подсобного хозяйства".