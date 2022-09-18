ВАШИНГТОН, 18 сен — ПРАЙМ. У американских властей впереди еще много работы из-за "некомфортно высоких" темпов инфляции, рассказал член экономического совета Белого дома и советник президента США Джаред Бернштайн в интервью телеканалу Fox News. Washington Times увидела приближающуюся катастрофу США

"Цены остаются некомфортно высокими. Нам предстоит еще много работы", — заявил он.

Вместе с тем, по оценкам Бернштайна, политика Федеральной резервной системы (ФРС) США по повышению учетной ставки уже привела к снижению темпов роста потребительских цен, включая рынок недвижимости.

"ФРС находится в цикле повышения (ставки) для снижения инфляционного давления, как и следовало делать. Это остужает перегретый рынок недвижимости", — отметил советник Байдена.

Годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась меньше прогнозов — до 8,3% с 8,5%, хотя аналитики ожидали снижения до 8,1%.

Ранее в сентябре председатель ФРС США Джером Пауэлл подтвердил, что регулятор продолжит активную политику, направленную на снижение инфляции, пока не достигнет необходимого результата. При этом ФРС сохраняет ориентир в инфляционных ожиданиях на уровне 2%.