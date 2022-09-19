МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Украинская сторона хочет добиться принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о создании "международного компенсационного механизма", который позволит использовать замороженные российские активы в качестве компенсации Украине за проведение Россией специальной военной операции, сообщила британская газета Guardian. ФРГ передает немецкие активы "Роснефти" под госконтроль

По ее данным, Украина хочет убедить своих западных союзников поддержать ее предложение, согласно которому мирное урегулирование с Москвой должно будет включать "многомиллиардные репарации со стороны России, частично с использованием конфискованных российских государственных активов и активов олигархов".

"Украина лоббирует принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая станет основой для создания международного компенсационного механизма, который может привести к конфискации российских государственных активов за рубежом на сумму до 300 миллиардов долларов", — говорится в публикации.

Газета подчеркивает, что британское и европейское законодательство позволяют замораживать активы российского центрального банка и некоторых предпринимателей, однако не предусматривают их конфискации и тем более передачи в фонд восстановления Украины.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.