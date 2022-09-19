ООН, 19 сен — ПРАЙМ. Переговоры о возможном экспорте российского аммиака через территорию Украины сегодня ведутся, заявил в интервью РИА Новости генсек ООН Антониу Гутерреш. Генсек ООН призвал обеспечить свободный экспорт российских удобрений

По его словам, для экспорта аммиака может быть задействован порт Южный.

"Ведутся переговоры по поводу возможности экспорта российского аммиака через Южный с использованием уже существующего трубопровода, который использовался в течение нескольких лет", — заявил Гутерреш.

Он отметил, что "есть аспекты, которые относятся к интересам Украины" и к интересам России. "И было бы интересно обсудить их, чтобы понять, возможно ли заключить более широкое соглашение", — добавил он.

Агентство Рейтер со ссылкой на западного дипломата ранее сообщило, что ООН предложила Москве и Киеву заключить сделку, предусматривающую перевозку газообразного аммиака из России на мировые рынки через Украину. Согласно предложению, аммиак российской компании "Уралхим" будет поставляться по трубопроводу к российско-украинской границе. Там его будет покупать международная компания Trammo, которая после транзита газа через территорию Украины будет поставлять аммиак на мировые рынки через Черное море. При этом Trammo будет платить Украине за его перекачку и транзит.

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