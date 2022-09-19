ООН, 19 сен — ПРАЙМ. ООН выступает за предоставление как можно большего объема продовольствия бедным странам, заявил в интервью РИА Новости генсек организации Антониу Гутерреш. В ООН ведутся переговоры об экспорте российского аммиака через Украину

Ранее российские официальные лица неоднократно заявляли, что в рамках черноморской зерновой инициативы большая часть сухогрузов с продовольствием идет в развитые страны, а не в беднейшие, как декларировалось западными странами и ООН до заключения "продуктовой сделки". В частности, отмечалось, что по данным на 13 сентября 44% рейсов с продовольствием достигли развитых стран, и лишь 2% направились в Судан и Кению. Только 1% рейсов направился в Джибути, Сомали, Йемен и Ливан.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он такую ситуацию справедливой, Гутерреш сказал: "Вообще-то события развиваются. У нас уже есть значительный объем поставок, которые идут в Африку, Индию, Китай, в другие развивающиеся страны".

"И у нас есть информация, что крупнейшая доля, идущая в Турцию – значительная ее часть перенаправляется в другие страны и, в частности, в страны "глобального Юга", — добавил он

В ответ на просьбу прокомментировать идею прописать в "зерновой сделке" объемы зерна и удобрений, которые должны быть доставлены в бедные страны, генсек указал: "Думаю, это коммерческие контракты. Мы не собираемся также говорить и российским производителям, кому им следует продавать удобрения или продовольствие".

В то же время, по его словам, ООН "настаивает на том, что развивающимся странам надо предоставлять как можно больше (продовольствия – ред.)". "Также является правдой и то, что когда вы продаете в развитые страны, это влияет на глобальные цены и это всем выгодно. Однако, очевидно, что лучший вариант, когда развивающиеся страны сами получают его (зерно – ред.)", — добавил генсек.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Генсек ООН назвал визовые ограничения для россиян "не очень хорошей идеей"

Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

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