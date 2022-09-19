МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"), говорится в сообщении агентства. Власти КНР рассказали о планах по восстановлению экономики

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте также подтвержден на уровне "SD". Долгосрочный рейтинг Белоруссии в национальной валюте сохранен на уровне "CCC" с негативным прогнозом, краткосрочный — остался на уровне "C".

"Негативный прогноз по долгосрочному рейтингу в национальной валюте отражает наше мнение о том, что макроэкономическое и фискальное давление может ослабить способность правительства не допускать просрочки по исполнению обязательств в национальной валюте", — поясняет агентство.

Агентство уточняет, что страна столкнулась с техническими трудностями при выплате долга в иностранной валюте перед некоторыми кредиторами с начала спецоперации на Украине, а последовавшие за этим международные санкции лишили или значительно ограничили доступ белорусских властей к мировой финансовой инфраструктуре.

Агентство прогнозирует, что реальный ВВП Белоруссии сократится на 6% в 2022 году и на 2% в 2023 году.