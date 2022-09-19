ХЕЛЬСИНКИ, 19 сен — ПРАЙМ. Экономика Финляндии в 2022 году вырастет на 1,7%, а в 2023 году — на 0,5% на фоне российской спецоперации на Украине, следует из опубликованного в понедельник прогноза минфина Финляндии. Во Франции могут точечно отключать электричество зимой

В предыдущем прогнозе от 17 июня минфин прогнозировал рост экономики в этом году на 1,4%, в 2023 году — на 1,1%.

"Вторжение России на Украину, начавшееся в начале февраля, продолжается и затмевает экономические перспективы. Экономический рост замедляется, а инфляция ускоряется больше, чем ожидалось. Прогнозируется, что валовой внутренний продукт (ВВП) Финляндии вырастет на 1,7% в 2022 году, на 0,5% в 2023 году и на 1,4% в 2024 году", — говорится в сообщении.

Прогноз предполагает, что санкции, введенные летом 2022 года в отношении России, останутся в силе. Кроме того, предполагается, что не будет введено никаких ограничений, которые имели бы экономические последствия, для предотвращения распространения пандемии COVID-19.

Финский минфин ожидает также умеренное снижение цен на сырье в течение прогнозируемого периода, уточняется в сообщении.