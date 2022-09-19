МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) будет настаивать на повышении налога на доходы физических лиц для сверхбогатых и его отмене для малоимущих, сообщает со ссылкой на руководителя фракции Сергея Миронова его пресс-служба. Минфин предложил продлить срок действия механизма кредитных каникул

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в интервью РИА Новости на минувшей неделе сообщил, что опыт с повышением НДФЛ до 15% на доходы от 5 миллионов рублей в год оказался достаточно успешный, однако дальше повышать эту ставку Минфин не планирует.

"Логика в подобных заявлениях не прослеживается. Первый шаг к прогрессии, сделанный с подачи президента вопреки многолетним возражениям Минфина, действительно оказался удачным", — считает Миронов. Федеральный бюджет в 2021 году получил от повышения НДФЛ свыше 82 миллиардов рублей – на 30% больше, чем ожидал Минфин, в этом году, по словам того же замминистра, ведомство ожидает уже 130 миллиардов, замечает политик.

"Так в чем же дело? Почему не пойти дальше по пути прогрессии, как настаивает наша фракция?", — отмечает лидер эсеров. Он напомнил, что один из приоритетных законопроектов СРЗП на осеннюю сессию предполагает расширение прогрессивной шкалы НДФЛ. А именно: фактическое обнуление налога для граждан с доходами ниже прожиточного минимума и повышение ставки до 18% на доходы свыше 50 миллионов рублей в год.

"Расширение прогрессии НДФЛ – это шаг к справедливому налогообложению и преодолению имущественного неравенства. Против этого шага у Минфина не может быть никаких разумных доводов", — считает Миронов.