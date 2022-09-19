МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Требования Польши репараций от России являются оголтелой русофобией и нездравым политическим экстремизмом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Сейм Польши принял резолюцию с требованием репараций от Германии

"В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков заходится в каком-то нездравом политическом экстремизме, по-другому это вряд ли можно назвать, они вредят престижу своей страны и существенно осложняют контакты своей страны не только с Россией", — сказал он.

В этой связи Песков отметил, что отечественным историкам "надо покопаться в XVI веке, может, тоже что-нибудь найдут, что можно с поляков спросить".

По словам пресс-секретаря президента России, Варшава предъявляет аналогичные требования к Берлину.

Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно выражали надежду надеются получить компенсацию еще и от России. Несколько лет назад глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана компенсировать Варшаве ущерб во Второй мировой войне. Его поддержали многие польские политики.