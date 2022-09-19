МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник обсудил с министром финансов РФ Антоном Силуановым вопросы, касающиеся возможных источников дополнительных доходов федерального бюджета на 2023 год, сообщил журналиста глава комитета Андрей Макаров. В Госдуме предложили отказаться от всех бюджетных правил

"Состоялось очень серьезное обсуждение вопроса о возможных дополнительных доходах бюджета. Мы услышали предложения министерства финансов, в свою очередь члены комитета представили свои инициативы. Все предложения в высокой степени проработки, и есть полное взаимопонимание с Минфином. Сегодняшнее обсуждение можно назвать одним из этапов подведения итогов совместной работы комитета с финансово-экономическим блоком правительства", — сказал Макаров.

Итоги обсуждения будут рассмотрены правительством РФ и в случае принятия соответствующих решений будут подготовлены необходимые изменения в законодательство, добавил глава бюджетного комитета.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая осеннюю сессию, отметил работу комитета по бюджету и налогам, который на протяжении лета вместе с правительством вел работу над проектом федерального бюджета на 2023-2025 годы.