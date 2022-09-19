МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В Белоруссии восемь из 14 совместных с Россией инвестиционных проектов в сфере импортозамещения готовы к началу финансирования, сообщил заместитель белорусского премьера Белоруссии Петр Пархомчик. Белорусские власти заявили о восстановлении национальной экономики

"Хотелось бы отметить конструктивное проведение работ в части инвестиционных проектов, которые были направлены нашей стороной для обсуждения. На сегодня восемь проектов согласованы, находятся в Банке развития для открытия финансирования. К этим проектам есть большой интерес со стороны как Беларуси, так и России", — сказал зампредседателя правительства Белоруссии в ходе встречи с замглавы Минпромторга России Алексеем Ученовым. Видеофрагмент встречи опубликовала пресс-служба белорусского кабмина в мессенджере Telegram.

Он также поблагодарил руководство российского Министерства промышленности и торговли "за конструктивное взаимодействие в части реализации союзных программ, особое внимание – (единой – ред.) промышленной политике". "Выстраивается прагматичное решение всех вопросов", — подчеркнул Пархомчик. Он также обратил внимание, что конструктивное взаимодействие выстраивается не только на уровне госорганов, но и субъектов хозяйствования двух стран.