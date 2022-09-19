ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США после попыток угнаться за инфляцией на протяжении большей части текущего года на этой неделе представит свои новые прогнозы, охватывающие период вплоть до 2025 года и более детально отражающие глубину и продолжительность экономического спада, который, по мнению руководителей центрального банка, будет необходим для прекращения резкого роста цен, сообщает агентство Рейтер. Цены на пшеницу в Чикаго снизились на фоне укрепления доллара

Пока ситуация складывается не лучшим образом.

Темпы роста цен, исходя из предпочитаемого ФРС индикатора, в три раза превосходят целевой уровень центрального банка, составляющий 2,0%. Инфляция практически не отреагировала на самое стремительное повышение ставок ФРС за примерно 30 лет.

Прогнозы, которые будут опубликованы вместе с очередным решением по процентным ставкам в среду в 18.00 по Гринвичу, покажут, насколько агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики считают необходимым в центральном банке в качестве ответа на ускорение инфляции, а также какие негативные явления в экономике ожидаются в результате замедления роста или более высокой безработицы. В Германии на треть вырос импорт из России за семь месяцев

Еще, вероятно, не исчезли надежды на "мягкую посадку" для экономики с приближением инфляции к целевому уровню 2,0% без рецессии. Руководители ФРС вряд ли будут прогнозировать явный экономический спад, хотя составляемые каждый сентябрь прогнозы включают в себя дополнительный год, в этом случае — 2025.

Тем не менее, аналитики за пределами центрального банка все больше уверены в том, что мягкая посадка маловероятна. Некоторые полагают, что безработица, достигшая 3,7% в августе, должна будет вырасти до 7,5%.

Трейдеры на рынке фьючерсов на ставки ФРС теперь ожидают, что к концу года ставки достигнут диапазона 4,25%-4,50%, на 2 процентных пункта выше текущего уровня. В последний раз ставки находились на таких уровнях в конце 2007 года.

"Вероятность более-менее мягкой посадки существенно снизилась" после того, как августовские данные по инфляции в США показали, насколько устойчивым стал рост цен, отметил вице-председатель Evercore ISI Кришна Гуха. "Даже если предположить, что добиться замедления инфляции все еще возможно без полномасштабной рецессии, то поступающие данные и реакция на них со стороны центрального банка существенно увеличивают риск чрезмерного повышения ставок, которое все равно вызовет сокращение экономики", — заявил он. По мнению эксперта, в этом случае ставки могут достигать 5,0%.

КОНЕЦ БЛИЗОК?

Обновленные экономические прогнозы дадут наиболее четкое представление о том, какую конечную точку для ставок наметили руководители ФРС, что является ключевой информацией для инвесторов, пытающихся оценить стоимость активов, или покупателей жилья, интересующихся стоимостью ипотеки в следующем году.

Некоторые представители центрального банка в последнее время избегали детального обсуждения этого вопроса, опасаясь, что им придется менять подход после того, как на рынке сложатся определенные ожидания. Новые прогнозы, тем не менее, будут включать в себя анонимные оценки от каждого представителя ФРС относительно того, на каком уровне должны будут находиться ставки в конце 2022 года и на протяжении следующих трех лет. Так называемый "точечный график" прогнозов от семи членов Совета управляющих ФРС и 12 президентов региональных резервных банков также включает в себя прогнозы по безработице, инфляции и экономическому росту.

Пока темпы инфляции остаются в боковом тренде, а не снижаются, руководители ФРС сталкиваются с дилеммой: повышать ставки до еще более высоких уровней, чем ожидается сейчас, или же надеяться, что уже осуществленных повышений будет достаточно.

ТЕРПЕНИЕ ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК?

Пока центральный банк может склоняться к тому, чтобы проявить терпение. Широко ожидаемое в среду повышение ставок на три четверти процентного пункта станет уже третьим подряд "необыкновенно масштабным" шагом со стороны ФРС. Руководство регулятора ранее заявляло, что в определенный момент замедлят темпы повышений, чтобы оценить реакцию экономики на резкий рост стоимости заимствований.

"Ситуация в экономике размером в 20 трлн долларов не может измениться в мгновение ока", — заявил Карл Риккадонна, главный экономист по США в BNP Paribas. Несмотря на устойчивость инфляции, повышение ставок приводит к ужесточению финансовых условий для домовладельцев, бизнеса и инвесторов, сказал он. "Северный поток — 2" не поможет энергобезопасности страны, заявил Хабек

По мнению эксперта, пройдет некоторое время, прежде чем последствия повышения ставок проявятся в полной мере, однако денежно-кредитная политика ФРС все же движется к сдерживающей.

Некоторые признаки уже появляются, в частности, средний уровень ставок по 30-летним ипотечным займам на прошлой неделе превысил 6,0%, удвоившись за год, тогда как инвесторы в акции пострадали от медвежьего рынка.