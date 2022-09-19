Reuters: Федеральная резервная система США готовится обновить прогнозы на фоне устойчивой инфляции
ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США после попыток угнаться за инфляцией на протяжении большей части текущего года на этой неделе представит свои новые прогнозы, охватывающие период вплоть до 2025 года и более детально отражающие глубину и продолжительность экономического спада, который, по мнению руководителей центрального банка, будет необходим для прекращения резкого роста цен, сообщает агентство Рейтер.
Пока ситуация складывается не лучшим образом.
Темпы роста цен, исходя из предпочитаемого ФРС индикатора, в три раза превосходят целевой уровень центрального банка, составляющий 2,0%. Инфляция практически не отреагировала на самое стремительное повышение ставок ФРС за примерно 30 лет.
Прогнозы, которые будут опубликованы вместе с очередным решением по процентным ставкам в среду в 18.00 по Гринвичу, покажут, насколько агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики считают необходимым в центральном банке в качестве ответа на ускорение инфляции, а также какие негативные явления в экономике ожидаются в результате замедления роста или более высокой безработицы.
Еще, вероятно, не исчезли надежды на "мягкую посадку" для экономики с приближением инфляции к целевому уровню 2,0% без рецессии. Руководители ФРС вряд ли будут прогнозировать явный экономический спад, хотя составляемые каждый сентябрь прогнозы включают в себя дополнительный год, в этом случае — 2025.
Тем не менее, аналитики за пределами центрального банка все больше уверены в том, что мягкая посадка маловероятна. Некоторые полагают, что безработица, достигшая 3,7% в августе, должна будет вырасти до 7,5%.
Трейдеры на рынке фьючерсов на ставки ФРС теперь ожидают, что к концу года ставки достигнут диапазона 4,25%-4,50%, на 2 процентных пункта выше текущего уровня. В последний раз ставки находились на таких уровнях в конце 2007 года.
"Вероятность более-менее мягкой посадки существенно снизилась" после того, как августовские данные по инфляции в США показали, насколько устойчивым стал рост цен, отметил вице-председатель Evercore ISI Кришна Гуха. "Даже если предположить, что добиться замедления инфляции все еще возможно без полномасштабной рецессии, то поступающие данные и реакция на них со стороны центрального банка существенно увеличивают риск чрезмерного повышения ставок, которое все равно вызовет сокращение экономики", — заявил он. По мнению эксперта, в этом случае ставки могут достигать 5,0%.
КОНЕЦ БЛИЗОК?
Обновленные экономические прогнозы дадут наиболее четкое представление о том, какую конечную точку для ставок наметили руководители ФРС, что является ключевой информацией для инвесторов, пытающихся оценить стоимость активов, или покупателей жилья, интересующихся стоимостью ипотеки в следующем году.
Некоторые представители центрального банка в последнее время избегали детального обсуждения этого вопроса, опасаясь, что им придется менять подход после того, как на рынке сложатся определенные ожидания. Новые прогнозы, тем не менее, будут включать в себя анонимные оценки от каждого представителя ФРС относительно того, на каком уровне должны будут находиться ставки в конце 2022 года и на протяжении следующих трех лет. Так называемый "точечный график" прогнозов от семи членов Совета управляющих ФРС и 12 президентов региональных резервных банков также включает в себя прогнозы по безработице, инфляции и экономическому росту.
Пока темпы инфляции остаются в боковом тренде, а не снижаются, руководители ФРС сталкиваются с дилеммой: повышать ставки до еще более высоких уровней, чем ожидается сейчас, или же надеяться, что уже осуществленных повышений будет достаточно.
ТЕРПЕНИЕ ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК?
Пока центральный банк может склоняться к тому, чтобы проявить терпение. Широко ожидаемое в среду повышение ставок на три четверти процентного пункта станет уже третьим подряд "необыкновенно масштабным" шагом со стороны ФРС. Руководство регулятора ранее заявляло, что в определенный момент замедлят темпы повышений, чтобы оценить реакцию экономики на резкий рост стоимости заимствований.
"Ситуация в экономике размером в 20 трлн долларов не может измениться в мгновение ока", — заявил Карл Риккадонна, главный экономист по США в BNP Paribas. Несмотря на устойчивость инфляции, повышение ставок приводит к ужесточению финансовых условий для домовладельцев, бизнеса и инвесторов, сказал он.
По мнению эксперта, пройдет некоторое время, прежде чем последствия повышения ставок проявятся в полной мере, однако денежно-кредитная политика ФРС все же движется к сдерживающей.
Некоторые признаки уже появляются, в частности, средний уровень ставок по 30-летним ипотечным займам на прошлой неделе превысил 6,0%, удвоившись за год, тогда как инвесторы в акции пострадали от медвежьего рынка.
https://1prime.ru/state_regulation/20220919/838169244.html