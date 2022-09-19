МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Динамика объема разведанных запасов полезных ископаемых в РФ в 2021 году была умеренной: рост запасов на 4,8% к 2020 году зафиксирован по меди, на 1,31% — по золоту, а вот запасы свинца и цинка сократились на 0,58% и 0,51% соответственно, говорится в проекте государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды, опубликованном на сайте Минприроды. Минприроды заявило об изменении объемов разведанных запасов нефти и газа

"Положительная динамика объема разведанных запасов в 2021 году наблюдалась по меди (4,80%), вольфраму (0,36%), золоту (1,31%), серебру (0,73%), сурьме (4,13%)", — говорится в документе. Запасы меди в РФ по итогам года составили 102,7 миллиона тонн, вольфрама — 1,321 миллиона тонн, золота — 15,5 тысячи тонн, серебра — 123,7 тысячи тонн, сурьмы — 438,5 тысяч тонн.

Отрицательную динамику показали запасы железной руды (-0,36%, 112 миллиардов тонн), свинца (-0,58%, 17,1 миллиона тонн), цинка (-0,51%, 58,4 миллиона тонн), бокситов (-0,52%, 1,366 миллиона тонн), олова (-0,29%, 2,1 миллиона тонн). Золото дешевеет на укреплении доллара

"По сравнению с 2012 годом в 2021 году наблюдалась положительная динамика по большинству видов полезных ископаемых в диапазоне 8,1%-50,0%", — отмечается в докладе.

По данным Минприроды, добыча большей части полезных ископаемых увеличилась в 2021 году по отношению к 2020 году. Так, добыча цинка выросла на 17,4% (532,3 тысячи тонн), олова — на 31,25% (6,3 тысячи тонн), меди — на 1,08% (1,147 миллиона тонн), железной руды — на 1,98% (366,3 миллиона тонн), золота — на 2,46% (438,1 тонны).

"За период 2012-2021 года произошли существенные изменения в объемах добычи ряда видов полезных ископаемых: увеличение объема добычи марганцевых руд (в 3,2 раза), олова (в 15,8 раз), титана (в 3,6 раза), прирост добычи золота (на 53,88%), калийных солей (на 66,67%), свинца (на 44,40%) и прочих полезных ископаемых", — добавляется в докладе.