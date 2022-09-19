МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил создать рамочный закон, который мог бы исполняться "в период кризисной ситуации", при этом власти могли бы принимать документ, содержащий "акты быстрого реагирования", в том числе ограничительные и адресные меры поддержки наиболее пострадавших категорий физлиц и юрлиц, следует из докторской диссертации Шувалова, которую он защитил в "Институте законодательства и сравнительного правоведения". Шувалов подчеркнул важность обеспечения благосостояния россиян

"Целесообразно принятие отдельного рамочного закона, во исполнение которого в период кризисной ситуации исполнительными органами власти будет приниматься по упрощенной процедуре программный документ, содержащий "акты быстрого реагирования", включающие ограничительные меры и адресные меры поддержки наиболее пострадавших категорий физических и юридических лиц", — говорится в диссертации.

Государству в период кризиса следует сместить акцент на проекты с наименьшей инвестиционной стоимостью и сокращенными сроками, а предпочтение стоит отдавать региональным или муниципальным проектам, также предложил Шувалов в своей работе.

Кроме того, глава ВЭБа считает, что "правила" для механизма введения моратория на возбуждение дел о банкротстве должника в период социально-экономического кризиса следует включить в отечественное законодательство. Также в период социально-экономического кризиса для хозяйствующих субъектов, входящих в единый холдинг, следует детально рассматривать фактическую роль каждого из участников этого холдинга, считает он.

Шувалов также предложил пересмотреть определение предпринимательской деятельности в гражданском кодексе для того, чтобы "раскрыть возможности предпринимателей". "Предпринимательской является разновидность экономической деятельности, выраженная в совершении на постоянной основе определенных взаимосвязанных и последовательных действий, обеспечивающих воспроизводство материальных и духовных благ в системе общественного производства и направленных на систематическое получение прибыли от продажи или обмена товаров, иного введения их в оборот, пользования имуществом, выполнения работ или оказания услуг, осуществляемая с использованием собственных и/или привлеченных способностей и/или имущества самостоятельно в своем интересе и на свой риск", — говорится в работе.