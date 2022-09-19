МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Потребительский спрос в России прошел нижнюю точку спада во втором квартале 2022 года, оперативные данные говорят о его оживлении, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Спрос на PlayStation и Xbox в России вырос за год

Выступая в понедельник на заседании комитета Госдумы по экономической политике, он напомнил, что план первоочередных мер правительства содержал большой пакет программ льготного кредитования бизнеса, которые были призваны насытить экономику оборотными средствами, поддержать спрос, сохранить компании и коллективы.

"Сейчас мы можем констатировать, что потребительский спрос прошел нижнюю точку спада во втором квартале текущего года. Оперативные данные говорят о начавшемся оживлении, оно по факту началось уже в августе", — сказал Решетников.

Он добавил, что кредитование экономики идет уже не за счет льготных программ, а за счет снижения ключевой ставки и рыночного кредитования.

"Надо отметить, что пятничное решение ЦБ о снижении ключевой ставки тоже шаг в этом же направлении", — указал министр.