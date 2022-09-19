МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В рамках возобновления программы приватизации на Украине на аукционе продан первый объект за 70 миллионов гривен (около 1,9 миллиона долларов), сообщили в украинском Министерстве экономики. На Украине спрогнозировали рост расходов бюджета страны в 2022 году

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому ранее украинским парламентом закону о приватизации. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отметил, что это документ, который фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий. По его словам, "на фоне падения валютного курса это фактически распродажа страны".

"Состоялся первый… приватизационный онлайн-аукцион. Государственный бюджет получит 70 миллионов. По результатам аукциона отдельное имущество Кобыловолоцкого места хранения спирта государственного предприятия "Укрспирт" (Тернопольская область) реализовано новому владельцу по цене, которая почти втрое превышала стартовую", — говорится в сообщении на сайте минэкономики.

По информации ведомства, за объект на аукционе боролись шесть участников. В течение торгов цена выросла со стартовой 25,2 миллиона гривен (677 тысяч долларов) до 70,253 миллиона гривен (1,9 миллиона долларов).

"В рамках "малой приватизации" в 2022 году государство планирует найти собственников для не менее 150 предприятий", — добавили в министерстве.