В Херсонской области попросили главу региона провести референдум
Общественный совет Херсонской области предлагает провести референдум о вступлении в Россию
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении субъекта в состав России, сообщил корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что Общественный совет выразил уверенность в поддержке инициативы жителями области.
Ранее в понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам регионов Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой немедленного проведения референдумов о присоединении к России.