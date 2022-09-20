МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении субъекта в состав России, сообщил корреспондент РИА Новости. ОП ДНР и ЛНР обратились к главам регионов с просьбой о референдуме

Отмечается, что Общественный совет выразил уверенность в поддержке инициативы жителями области.

Ранее в понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам регионов Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой немедленного проведения референдумов о присоединении к России.