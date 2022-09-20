МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Дефицит внешней торговли Испании за первые семь месяцев текущего года увеличился более чем в пять раз по сравнению с тем же периодом предыдущего года, составив 38,52 млрд евро (38,65 млрд долларов США). Об этом во вторник сообщило Министерство промышленности, торговли и туризма Испании. СМИ: Великобритания не планирует заключать торговое соглашение с США

Согласно представленным данным, импорт за отчетный период показал годовой рост на 40,0%, составив 261,49 млрд долларов, что было обусловлено подорожанием нефти и газа. Тем временем экспорт вырос на 24,0%, до 222,96 млрд евро.