МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Дефицит бюджета РФ на 2023 год составит 3 триллиона рублей или 2% ВВП, сообщил во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. Банк России не ждет снижения доступности кредитов для населения

"Доходы бюджета следующего года оцениваем в сумму около 26 триллионов рублей, уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства. Расходы — около 29 триллионов, соответственно дефицит бюджета составил 2% ВВП или в абсолютных цифрах это 3 триллиона рублей", — сказал Мишустин.

Дефицит бюджета РФ будет постепенно сокращаться с 2% ВВП в 2023 году, до 1,4% ВВП в 2024 году и до 0,7% в 2025 году, добавил он.

"В 2023 и 2024 годах предусмотрим переходный период, когда расходы будут выше на 2,9 триллиона рублей и на 1,6 триллиона рублей, соответственно. Дефицит бюджета таким образом будет постепенно сокращаться с 2% в 2023 году до 1,4% в 2024 году и до 0,7% ВВП в 2025 году", — сказал Мишустин.

Глава правительства также отметил, что дефицит бюджета в 2023-2025 годах будет покрываться в основном за счет заимствований.

"На прошлой неделе, к стати, Минфин разместил девятилетний выпуск облигаций федерального займа. Итоговый спрос почти в 2,5 раза превысил предложение, что позволяет нам двигаться и дальше", — пояснил он.

Кроме того, по словам премьера, такой подход даст возможность правительству не тратить средства ФНБ и обеспечить приемлемый уровень государственного долга. Путин оценил объем экспорта военной продукции России в 2022 году

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО

Российский бюджет в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

Действие бюджетного правила, которое ограничивало использование дополнительных доходов казны от экспорта нефти и газа, в текущем году было приостановлено.

"Бюджетную политику будем проводить в логике бюджетного правила – это поможет защитить нашу экономику от внешних рисков. При этом в 2023 и 2024 годах предусматривается переходный период, когда расходы будут выше на 2,9 триллиона рублей и на 1,6 триллиона рублей соответственно", — сказал премьер. Дефицит бюджета таким образом будет постепенно сокращаться, подчеркнул он.

При этом Мишустин не назвал цену отсечения нефти и конструкцию, которая ляжет в основу правила.

Министр финансов Антон Силуанов в июне на ПМЭФ говорил, что Минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.

Раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал глава Минфина.

В июле министерство финансов России внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Дальнейшая работа по его обсуждению и доработке проводилась на площадке правительства РФ.

Банк России поддерживает введение бюджетного правила, параметры которого сейчас обсуждаются, и считает, что возобновление покупок валюты на рынке возможно только в его рамках.