МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Швейцария импортировала через Великобританию 5,676 тонны золота российского происхождения на 323 миллиона долларов в августе, при этом условия ввоза не нарушали введенного эмбарго, подтвердила РИА Новости пресс-секретарь Федерального управления таможни и таможенной безопасности (OFDF) Швейцарии Донателла Дель Веккьо. Экспорт золота из Швейцарии в Китай в августе сократился

"В августе 2022 года через Великобританию в Швейцарию было ввезено 5676 килограммов золота российского происхождения. Эти отправления соответствуют условиям, которые применялись на момент их ввоза в Швейцарию", — сказала она.

В заявлении швейцарской таможни говорится, что этот импорт золота составил 312 миллионов франков (323 миллиона долларов).

Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкции Евросоюза, в том числе эмбарго на поставки золота, который вступил в силу 3 августа в 19.00 мск.

С тех пор, согласно интернет-порталу правительства, "покупка золота, произведенного и экспортированного из Российской Федерации после 4 августа 2022 года, а также импорт, транзит и транспортировка этого золота в Швейцарию и через Швейцарию запрещены".

Золото, которое было вывезено из России до 4 августа и произведено российскими золотоперерабатывающими заводами до 7 марта 2022 года, не затрагивается, что позволяет Швейцарии продолжать импортировать его через другие страны.

Это рекордное количество российского золота, импортированного с апреля 2020 года, сообщает агентство Блумберг.

Швейцария ранее приняла седьмой пакет санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота. Власти также решили заморозить активы Сбербанка. Пресс-секретарь крупнейшей партии швейцарского парламента "Демократический союз центра" (UDC) Андреа Зомер ранее заявила РИА Новости, что принятие Берном антироссийских санкций, по ее мнению, нарушает конституцию страны.