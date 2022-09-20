МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Запад своими санкциями стремится уничтожить белорусскую и российскую экономики, необходимо развивать кооперацию между двумя странами, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Россия поспособствует вступлению Белоруссии в ШОС

"Обе наши страны — Российская Федерация и Республика Беларусь — находятся под внешним давлением, которое направлено фактически на уничтожение нашей экономики. Поэтому мы, как государственные люди…, должны делать все, чтобы не только успешно противостоять этому, но и выйти из этого кризиса еще более сильными", — сказал Головченко во вторник в Уфе, где находится с визитом, во время встречи с главой Башкирии Радием Хабировым. Видео со встречи опубликовал Telegram-канал белорусского правительства.

Премьер Белоруссии подчеркнул, что сделать это можно "только в партнерстве и в кооперации".

Он выразил удовлетворение развитием торгово-экономического сотрудничества и контактов между Белоруссией и Башкирией. Головченко призвал реализовывать имеющиеся проекты и находить новые, "пользуясь теми преимуществами, которые имеют и башкирские, и белорусские предприятия, находить момент для кооперации, для синергии, создавать востребованные продукты, которые пользуются спросом… на всей территории России".

Головченко также заявил, что Белоруссия готова поставлять в Башкирию качественное лифтовое оборудование как для новостроек, так и для замены лифтов во время ремонтов зданий. Он подчеркнул, что белорусский производитель с удовольствием заменит ушедших с российского рынка западных производителей.