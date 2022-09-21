ЛОНДОН, 21 сен — ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Кваси Квартенг в среду заявил, что решение правительства принять меры для помощи семьям и компаниям было правильным. Опубликованные ранее в среду официальные данные показали, что дефицит бюджета страны в августе превзошел прогнозы. Дефицит бюджета Великобритании превзошел прогнозы

"Я пообещал снижение госдолга в среднесрочной перспективе. Тем не менее, столкнувшись с крупным экономическим потрясением, правительство приняло абсолютно правильное решение предпринять меры для помощи семьям и бизнесу", — сказал он.

"Нашим приоритетом является рост экономики и повышение стандартов жизни, и сильный экономический рост должен сочетаться с устойчивой ситуацией в государственных финансах", — добавил министр.