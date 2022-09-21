МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Введение Западом антироссийских санкций напоминает методы тиранов древнейших времен, заявил председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
"Современное общество, претендующее на гуманистическую цивилизацию, должна отказаться от таких методов политической борьбы, как введений санкций и всякого рода эмбарго. Применение таких действий — это методы тиранов древнейших времен", — сказал он РИА Новости на круглом столе в Токио.
Миротворческий круглый стол, посвященный проблемам мира и примирения, проходит в Токио с 21 по 23 сентября. Мероприятие организовано международным объединением "Религии за мир". В нем также принимают участие представители Русской православной церкви, а также российских традиционных религий.
Муфтий подчеркнул, что такие меры противоречат "всем человеческим законам". У всего должны быть границы, отметил он.
По словам Крганова, сохранить нынешнюю цивилизацию можно только через проявление уважения, справедливости и отказа от насилия и расизма.