МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Введение Западом антироссийских санкций напоминает методы тиранов древнейших времен, заявил председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов. В Конгрессе США приняли законопроект о новых санкциях против россиян

"Современное общество, претендующее на гуманистическую цивилизацию, должна отказаться от таких методов политической борьбы, как введений санкций и всякого рода эмбарго. Применение таких действий — это методы тиранов древнейших времен", — сказал он РИА Новости на круглом столе в Токио.

Миротворческий круглый стол, посвященный проблемам мира и примирения, проходит в Токио с 21 по 23 сентября. Мероприятие организовано международным объединением "Религии за мир". В нем также принимают участие представители Русской православной церкви, а также российских традиционных религий.

Муфтий подчеркнул, что такие меры противоречат "всем человеческим законам". У всего должны быть границы, отметил он.

По словам Крганова, сохранить нынешнюю цивилизацию можно только через проявление уважения, справедливости и отказа от насилия и расизма.