Депутат Аксаков призвал реализовать все запланированные на ближайшие годы инвестиционные проекты
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Все запланированные на ближайшие годы инвестиционные проекты в России должны быть реализованы, при этом контроль за использованием финансовых ресурсов должен быть ужесточен, в том числе с помощью современных цифровых технологий, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Безусловно, должны продолжать выполняться инвестиционные проекты. Ничто не должно останавливаться, ничто не должно давать сигнал, что из-за военной операции возникнут проблемы при решении тех задач, которые раньше ставились", — сказал Аксаков.
Президент РФ Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, в рамках которой предусмотрены дополнительные меры по гособоронзаказу. При этом он подчеркнул, что вопросы по материальному, финансовому и ресурсному обеспечению оборонных предприятий должны быть решены правительством РФ незамедлительно.
Аксаков допустил возможность "рационализации" ранее принятых решений по развитию экономики и социальной сферы. "Но в основном все должно выполняться неукоснительно. Больше того, и спрос, и дисциплина должны быть намного выше", — заявил депутат.
"Больше организованности потребуется, в том числе в части использования современных цифровых технологий для того, чтобы обеспечивать эффективную взаимосвязь. У нас, к сожалению, с точки зрения привлечения ресурсов зачастую не все эффективно делалось. Сейчас требуется централизация этого процесса с использованием цифровых технологий для того, чтобы все команды по выполнению поручений, заданий, по обеспечению решения задач выполнялись более эффективно", — добавил глава думского комитета.
Кроме того, по его словам, персональная ответственность за невыполнение поставленных задач должна быть серьезно повышена.
https://1prime.ru/state_regulation/20220921/838199918.html