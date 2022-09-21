МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Все запланированные на ближайшие годы инвестиционные проекты в России должны быть реализованы, при этом контроль за использованием финансовых ресурсов должен быть ужесточен, в том числе с помощью современных цифровых технологий, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Минэкономразвития спрогнозировал снижение инвестиций в Россию в 2023 году

"Безусловно, должны продолжать выполняться инвестиционные проекты. Ничто не должно останавливаться, ничто не должно давать сигнал, что из-за военной операции возникнут проблемы при решении тех задач, которые раньше ставились", — сказал Аксаков.

Президент РФ Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, в рамках которой предусмотрены дополнительные меры по гособоронзаказу. При этом он подчеркнул, что вопросы по материальному, финансовому и ресурсному обеспечению оборонных предприятий должны быть решены правительством РФ незамедлительно.

Аксаков допустил возможность "рационализации" ранее принятых решений по развитию экономики и социальной сферы. "Но в основном все должно выполняться неукоснительно. Больше того, и спрос, и дисциплина должны быть намного выше", — заявил депутат. Решетников рассказал, когда Россия пройдет нижнюю точку спада в экономике

"Больше организованности потребуется, в том числе в части использования современных цифровых технологий для того, чтобы обеспечивать эффективную взаимосвязь. У нас, к сожалению, с точки зрения привлечения ресурсов зачастую не все эффективно делалось. Сейчас требуется централизация этого процесса с использованием цифровых технологий для того, чтобы все команды по выполнению поручений, заданий, по обеспечению решения задач выполнялись более эффективно", — добавил глава думского комитета.

Кроме того, по его словам, персональная ответственность за невыполнение поставленных задач должна быть серьезно повышена.