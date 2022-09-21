МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правительство России выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства, примет меры для для удовлетворения потребностей Вооруженных сил России, сообщили представители кабмина. Песков прокомментировал указ президента России о частичной мобилизации

"Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации… Также глава государства поручил правительству принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации", — сказано в публикации в официальном Telegram-канале правительства.

Там добавили, что кабмин, в соответствии с Указом президента России, в ближайшее время определит категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку.

Ранее в среду Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. Глава государства также сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации.