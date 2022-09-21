Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации
Правительство сообщило, что выделит необходимые средства на проведение частичной мобилизации
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правительство России выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства, примет меры для для удовлетворения потребностей Вооруженных сил России, сообщили представители кабмина.
"Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации… Также глава государства поручил правительству принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации", — сказано в публикации в официальном Telegram-канале правительства.
Там добавили, что кабмин, в соответствии с Указом президента России, в ближайшее время определит категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку.
Ранее в среду Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. Глава государства также сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации.