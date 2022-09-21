БРЮССЕЛЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Еврозона может вступить в рецессию в зимний период, так как риски усиливаются. Но даже этого будет недостаточно, чтобы понизить инфляцию без дальнейшего повышения ставок. Об этом в среду заявил вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос. Фьючерсы на американские индексы растут перед заседанием ФРС

Экономический рост страдает ввиду высокой стоимости энергоносителей и сокращения поставок российского газа, которые повышают риск нормирования потребления энергии в течение зимы. Финансы домохозяйств и компаний испытывают давление.

"Рынки полагают, что замедление экономики само по себе может понизить инфляцию, — сказал Гиндос на конференции. — Это не соответствует действительности. Необходим вклад со стороны денежно-кредитной политики".

ЕЦБ обещает повышать ставки на каждом из последующих заседаний, и рынки ожидают, что ставка по депозитам к следующей весне превысит 2,5% против текущего уровня в 0,75%.

Гиндос также добавил, что последние экономические данные указывают на существенное замедление роста, а баланс рисков для прогнозов ЕЦБ, которые указывают на стагнацию роста в зимние месяцы, смещен в негативную сторону.

В настоящее время инфляция остается "очень, очень" высокой, и продолжение военного конфликта на Украине может поддерживать ее на неприемлемо высоком уровне в течение более длительного периода времени.

В августе инфляция достигла 9,1%, и она будут продолжать расти в предстоящие месяцы. В дальнейшем она снизиться, но все равно будет превышать целевой уровень ЕЦБ в 2% до конца 2024 года.