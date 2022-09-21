МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по увеличению финансирования мероприятий, направленных на предотвращение и устранение пожаров на особо охраняемых территориях. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля. Путин отметил изменение ситуации с природными пожарами в позитивную сторону

Отмечается, что дополнительным источником финансирования могут стать в том числе внебюджетные средства.

Предложения должны быть представлены до 15 октября.

В конце августа Владимир Путин провел совещание по вопросу природных пожаров в регионах. Глава государства поручил принять меры, необходимые для их устранения. Позже премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров, ее возглавил вице-премьер — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

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