МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2029 году, говорится в сообщении министерства. Доллар достиг 20-летнего максимума на фоне заявления Путина

Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 3,9 миллиарда рублей (эквивалент 65,6 миллиона долларов).

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", — отмечает министерство.

Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.

Выпуск еврооблигаций Россия-29 объемом 3 миллиарда долларов Минфин разместил в марте 2018 года под 4,375% годовых.