МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2029 году

"Аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска 26237 21 сентября 2022 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", — говорится в сообщении.

В планах министерства провести в среду еще один аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 10 миллиардов рублей.