МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российское правительство в ближайшее время создаст центры компетенций по поддержке игровых проектов, а также по технологиям информационного моделирования (BIM) в строительстве, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин на международном форуме Kazan Digital Week. ЦБ сообщил о росте числа интернет-игр с признаками финансовой пирамиды

В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать в России индустриальные центры компетенций (ИЦК) для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. По его словам, центрам предстоит объединить заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов, вовлечь в процесс ведущие компании.

В данный момент в России создано 33 ИЦК и 10 центров компетенций по развитию общесистемного прикладного программного обеспечения.

"Расширен перечень отраслевых комитетов. Помимо этих 10 комитетов по общесистемному ПО, в ближайшее время будет сформировано два. Они разные по своей сути, но все равно очень важные. По поддержке игровой индустрии, игровых проектов – один центр компетенций. И еще один – по технологиям BIM в строительстве", — сказал Паршин.

По его словам, на следующей неделе под председательством главы правительства будет проведена стратегическая сессия по импортозамещению в сфере ПО.