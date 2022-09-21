КАЗАНЬ, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин и Банк России обсуждают повышение объёма страховки безотзывного вклада, окончательно вопрос о конкретной сумме пока не решен, сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Банк России

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"Призываю всех граждан России, пользуясь возможностью, не нервничать: все будет нормально, все ваши вклады будут точно, 100% защищены. Они, кстати, защищены системой страхования вкладов. Мы, кстати, сейчас подумываем над тем, чтобы увеличить сумму возмещения", — сказал он.

По словам Аксакова, речь при этом идет о безотзывных вкладах.

"Звучала вообще сумма без ограничений, причем говорили, что чуть ли не ЦБ и Минфин согласовали такой взгляд по безотзывным вкладам. Только по безотзывным вкладам. Но я так понял, что окончательно вопрос там не согласован", — заключил Аксаков.

В настоящее время все вклады населения (в том числе валютные) в банках-участниках системы страхования вкладов в пределах 1,4 миллиона рублей застрахованы соответствующим агентством (АСВ).