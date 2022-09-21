МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В России нежелательна монополия на какие-либо товары, это губительно для экономики, отсутствие конкуренции из-за рубежа должно компенсироваться внутренней конкуренцией, считает глава государства Владимир Путин. Путин оценил успехи России в преодолении последствий санкций

"Мне бы точно не хотелось, чтобы у нас была монополия какая-то, результатом которой является понижение качества и повышение цены. Этого, конечно, никто не хочет. Экономике России такая ситуация не нужна, она губительна вообще для любой экономики, для нашей в том числе", — отметил президент России, беседуя с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.

Путин выразил надежду, что подобная ситуация никогда не произойдет. При отсутствии конкуренции из-за рубежа она должна существовать внутри страны, подчеркнул российский лидер.