МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россия работает над созданием единого стандарта сертификации нового нефтегазового оборудования, есть предварительные договоренности по легализации этих стандартов на Ближнем Востоке, сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Мантуров рассказал о ходе импортозамещения в нефтегазовом секторе

"Помимо средств представленных на НИОКРЫ и займы, большая работа была проделана в части регуляторики: это формирование единых подходов по стандартам. Важно, чтобы производители нефтегазового оборудования имели возможность, получив сертификат и аккредитацию в "Газпроме", не проходить это вторично заново в "Лукойле", "Роснефти" и других нефтегазовых компаниях. В этом направлении мы с коллегами активно работаем", — сказал он, выступая на Промышленно-энергетическом форуме.

Мантуров подчеркнул, что важный шаг к стандартизации — формирование Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), который сегодня активно занимается разработкой соответствующих стандартов.

"При этом у нас есть предварительные договоренности с компаниями стран Персидского залива, которые также будут признавать эти стандарты для того, чтобы наши производители, получая сертификат ИНТИ, могли автоматически поставлять свою продукцию без дополнительных сертификации, омологаций на рынках Ближнего Востока", — добавил он.