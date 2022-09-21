МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россия выйдет на бюджетное правило где-то в 2024 году и уверенно будет сокращать дефицит федерального бюджета до 0,7% ВВП, уже в 2023 году он может оказаться меньше 2% ВВП, заявил президент Владимир Путин. Российские производители должны занять все ниши, заявил Путин

Бюджетное правило, которое ограничивало бы использование дополнительных доходов казны от нефти и газа, и принцип формирования "подушки безопасности" обсуждались на совещании у главы государства по экономическим вопросам в понедельник. На текущий год правило приостановлено.

"Сейчас мы работаем над бюджетом. Пришли к выводу, что мы где-то в 2024 году выйдем уже на так называемое бюджетное правило и уверенно будем сокращать дефицит бюджета до 0,7%", — сказал Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами в среду.

Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь провел заседание правкомиссии по бюджетным проектировкам, на котором заявил, что федеральный бюджет в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом, что поможет защитить экономику от внешних рисков. По его словам, в 2023 и 2024 годах предусматривается переходный период, когда расходы будут выше тех, что должны быть по правилу, на 2,9 триллиона рублей и на 1,6 триллиона рублей соответственно.

В результате, по словам главы правительства, дефицит бюджета будет сокращаться с 2% ВВП в 2023 году до 1,4% в 2024 году и 0,7% ВВП в 2025 году.

"В 2023 году дефицит планируется в 2%. У нас, я думаю, что и 2% не будет, на самом деле может быть и меньше… но во всяком случае ресурсы есть", — заявил Путин.