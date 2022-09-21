МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россия понимает, что западные санкции могут оказать отложенный негативный эффект, но сейчас страна успешно преодолевает возникающие трудности, считает президент Владимир Путин. Путин заявил, что Запад сделал услугу для России, введя санкции

"Мы понимаем, среднесрочный отложенный эффект возможного негатива, но в целом пока все нормально", — заявил он в ходе встречи с руководителями инженерных школ, которая прошла в Великом Новгороде.

Глава государства отметил, что России предстоит преодолеть определенные препятствия, но в данный момент все идет "как нужно", каких-либо серьезных сбоев не произошло. Это подтверждает текущее состояние российской экономики, указал Путин.

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