Путин оценил успехи России в преодолении последствий санкций
Путин заявил, что западные санкции не привели к серьезным сбоям в российской экономике
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россия понимает, что западные санкции могут оказать отложенный негативный эффект, но сейчас страна успешно преодолевает возникающие трудности, считает президент Владимир Путин.
"Мы понимаем, среднесрочный отложенный эффект возможного негатива, но в целом пока все нормально", — заявил он в ходе встречи с руководителями инженерных школ, которая прошла в Великом Новгороде.
Глава государства отметил, что России предстоит преодолеть определенные препятствия, но в данный момент все идет "как нужно", каких-либо серьезных сбоев не произошло. Это подтверждает текущее состояние российской экономики, указал Путин.