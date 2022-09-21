МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россия будет выстраивать отношения с теми, кто разделяет идеи открытого и честного партнерства, заявил глава государства Владимир Путин. Путин заявил, что для России ослабить свой суверенитет смертельно опасно

Президент России посетил в среду мероприятие в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности в Великом Новгороде.

"Мы на стороне открытого, честного партнерства. На этом твердо стоим и будем выстраивать такие отношения со всеми, кто разделяет наши идеи равноправного, взаимовыгодного сотрудничества", — отметил российский лидер.