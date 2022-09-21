МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Недельная дефляция в РФ с 13 по 19 сентября составила 0,03%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,23%, свидетельствуют данные Росстата. Российский рынок акций снизился в основную сессию среды

"За период с 13 по 19 сентября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,97%, с начала сентября – 99,85%, с начала года – 110,23%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

Снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось до 0,1% с 1,6% и 3,4% в предыдущие две недели. В частности, лук подешевел на 7%, морковь – на 4,6%, картофель и свекла – на 3,3%, яблоки – на 2,7%, капуста – на 1,3%. В то же время огурцы подорожали на 12,4%, бананы – на 2,2%, помидоры – на 1,6%.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 20 наименованиям. Сильнее всего подешевели гречка и сахар — на 1,26% и 1,25% соответственно. Чай подешевел на 0,45%, маргарин — на 0,4% (снижение зафиксировано впервые с начала года), пшено — на 0,39%, мясо кур — на 0,38%. Также снизились цены на полукопченые и варено-копченые колбасы, овощные консервы для детского питания и соль – на 0,3%; свинину, сметану, творог, сухие молочные смеси для детского питания и рис – на 0,2%; подсолнечное масло, вермишель, макаронные изделия – на 0,1%.

Подорожание наблюдалось по 14 наименованиям продуктов. Сильнее всего выросли цены на мясные консервы для детского питания — на 0,89% и на яйца — на 0,68%. Следом идут вареные колбасы (+0,48%), мороженая рыба (+0,36%), печенье и пастеризованное молоко (+0,31%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,21%), сливочное масло (+0,16%), сосиски, сардельки (+0,15%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (+0,12%). Молоко стерилизованное, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, баранина подорожали в среднем в пределах 0,1%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего прибавили в цене спички — на 0,33%. Кроме того, подорожали: женские гигиенические прокладки — на 0,29%, туалетное мыло — на 0,28%, туалетная бумага — на 0,24%, пеленки для новорожденных — на 0,23%, хозяйственное мыло — на 0,14%, шампунь — на 0,1%. Одновременно с этим снизились цены на зубные пасты — на 0,3%, подгузники — на 0,25%, стиральный порошок — на 0,12%. Также Росстат зафиксировал на отчетной неделе рост цен на спортивные костюмы для детей и мужские футболки — на 0,11%.

Электропылесосы в среднем подорожали на 0,89% после снижения цен на 0,11% на предыдущей неделе. Телевизоры стали дешевле на 0,7% (неделей ранее – на 0,69%), смартфоны — на 0,37% после роста цен на 0,15%. Цены как на отечественные, так и на иностранные легковые автомобили в период с 13 по 19 сентября не изменились. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Также Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на все наблюдаемые в недельной динамике лекарственные препараты. Сильнее всего подорожали противовирусный препарат "Эргоферон" — на 1,17%, мазь "Левомеколь" — на 0,69%, поливитамины — на 0,54% и аллохол — на 0,51%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 1,75% после роста на 3,65% на предыдущей неделе.