БЕРЛИН, 21 сен — ПРАЙМ. Немецкий экспорт в Россию в августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 45,1% — до 1,2 миллиарда евро, сообщило, указывая на предварительные данные, статистическое ведомство Германии Destatis. Spiegel назвал сумму замороженных в Германии активов россиян на 16 сентября

Россия заняла 10-е место среди стран за пределами ЕС, куда осуществляется немецкий экспорт. На первом месте — США, куда экспортированы товары на 13,4 миллиарда евро, что на 42,3% больше по сравнению с августом 2021 года.

"Вместе с тем, месяцем ранее — в июле 2022 года — немецкий экспорт в Россию составил 1,02 миллиарда евро, что, опираясь на предварительные данные Destatis, позволяет говорить о его приросте в августе 2022 года примерно на 17,5%, что значительно превышает темпы роста немецкого экспорта в третьи страны (+4,0%). Если предварительные данные Destatis подтвердятся, то показатель немецкого экспорта в Россию за один месяц в 1,2 миллиарда евро, достигнутый в августе, станет наибольшим с февраля 2022 года, когда он составил 2,1 миллиарда евро", — сказал РИА Новости торгпред России в Германии Андрей Соболев.

Импорт из России в Германию вырос за семь месяцев 2022 года на 32,6% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 27,9 миллиарда долларов, в разы увеличились поставки драгоценных металлов, сообщило ранее торгпредство РФ в Берлине, опираясь на данные Destatis.

Торгпредство РФ в Германии ведет собственную статистику на основе данных статистического ведомства, которое оперирует помесячной информацией.