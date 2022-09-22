МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Арестованное и конфискованное имущество, если оно соответствует стандартам качества, следует не уничтожать, а реализовывать — это позволит увеличить доходную часть федерального бюджета РФ, следует из предложений Счетной палаты.

"Для увеличения доходов бюджета СП предлагает не уничтожать, а реализовывать товары легкой и пищевой промышленности, табак, косметику, соответствующие стандартам качества", — говорится в пресс-релизе Счетной палаты по итогам проверки осуществления полномочий по распоряжению арестованным, конфискованным и иным имуществом, обращенным в собственность РФ в 2018–2021 годах.

Отмечается, что такая практика уже зарекомендовала себя в Белоруссии. "В Республике Беларусь реализация является приоритетным способом распоряжения конфискованным имуществом, в том числе товарами легкой промышленности. Только за 9 месяцев 2021 года это позволило стране получить дополнительный доход в размере 1,2 миллиарда российских рублей", — говорится в сообщении. При этом, по данным ведомства, кроме дополнительных средств, реализация конфиската поможет исключить его дальнейший незаконный оборот и другие нарушения на разных этапах его жизненного цикла.

Счетная палата также указала на большое расходование бюджетных средств, которые идут на уничтожение ряда конфискованной продукции. "За период 2018 года – первый квартал 2021 года территориальные органы Росимущества реализовали только около 8% поступившего имущества. Доходы составили чуть более 300 миллионов рублей. При этом на уничтожение было направлено имущество учетной стоимостью более 2 миллиарда рублей", – сообщил на коллегии Счетной палаты аудитор Андрей Батуркин.

Отдельное внимание в ходе проверки Счетная палата уделила вопросам распоряжения конфискованной алкогольной и спиртосодержащей продукцией, в частности ведомство предложило ее перерабатывать и использовать. "Также мы предлагаем дать возможность уполномоченным организациям уничтожать слабоалкогольную спиртосодержащую продукцию с истекшим сроком годности даже при отсутствии решения суда, потому что на это зачастую уходит несколько лет", — озвучил Андрей Батуркин рекомендацию СП.