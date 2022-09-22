БУДАПЕШТ, 22 сен — ПРАЙМ. Если снять с России санкции, в Европе сразу снизятся цены и инфляция, европейская экономика могла бы восстановиться и избежать рецессии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Швейцарским больницам предложили подумать об экономии электроэнергии

"Если бы санкции сняли, цены сразу упали бы вдвое, инфляция тоже снизилась бы. Без санкций экономика Европы восстановилась бы и могла бы избежать надвигающейся рецессии", — приводит слова Орбана на совещании правящей коалиции партий Фидес и Христианско-демократической народной партии газета Magyar Nemzet.

Орбан еще раз подчеркнул, что причиной экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции являются санкции. "Когда в Брюсселе в начале лета вводились эти санкции, евробюрократы этого не обещали. Они обещали, что санкции ударят по России, а не по европейцам. С тех пор стало ясно, что введенные санкции наносят больший ущерб Европе, чем России", — отметил он.

Как сообщает издание, Орбан призвал членов правящей коалиции "сделать все возможное, чтобы Европа отменила эти санкции не позднее конца года".

Ранее Орбан заявил, что против РФ введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Премьер-министр Венгрии считает санкции "необычайными", поскольку их вводят "энергетические карлики против энергетического гиганта". Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне.

Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе. Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза — это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а РФ — богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.