ВАШИНГТОН, 22 сен — ПРАЙМ. Исполнительный директор одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австрало-британской Rio Tinto Group Джейкоб Стаусхолм выразил недовольство тем, что российский алюминий занимает лидирующие позиции на рынке США. В Германии на треть вырос импорт из России за семь месяцев

"По правде говоря, очень трудно иметь прибыльную алюминиевую промышленность в Северной Америке в настоящее время из-за потока российского алюминия", — заявил Стаусхолм Блумберг.

"Прямо сейчас у нас самая низкая цена на алюминий в этом году, и стоило бы подумать над тем, что российско-украинский кризис мог привести к повышению цен", — добавил бизнесмен.

Стаусхолм назвал "странной" ситуацию, при которой североамериканские покупатели продолжают импортировать алюминиевую продукцию "Русала".

Rio Tinto — одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает в 40 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.