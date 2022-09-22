МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Отмена права вето в ЕС возможна и связана в первую очередь с позицией Венгрии, если она случится, то у ЕС будут "развязаны руки" касательно санкций против России и санкционное давление на РФ усилится, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. Костин призвал настраивать расчеты в России на санкционный режим

Ранее источник РИА Новости в Евросоюзе сообщил, что ЕС расширит санкционные списки за счет российских чиновников в рамках предстоящего восьмого пакета санкций и может отменить право вето при голосовании по вопросам о России в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ. По его словам, новый пакет санкций включит ряд мер, связанных с введением потолка цены на нефть. Однако ряд стран, в том числе Венгрия, опасаются, что Москва может сократить поставки нефти в ответ на эту меру.

"Речь об этом идет уже какое-то время вследствие позиции Венгрии, и ряд стран ЕС уже высказывались о том, что одна страна не может блокировать солидарное решение всех стран Евросоюза", — сказала Пархалина.

Отношения у ЕС с Венгрией сейчас, подчеркнула эксперт, сложные, поскольку к стране есть ряд вопросов — касающихся коррупции, развития институтов. Сначала Венгрия сопротивлялась этому, но, боясь потерять дотации ЕС, все же пошли на это — и решение должно быть найдено. Вместе с тем ЕС недавно признал, что у Венгрии есть проблемы с демократией: выборные процедуры есть, но институты не работают. И этот вопрос об отмене вето стоит уже несколько месяцев, напомнила Пархалина.

"Я не исключаю, что сейчас это может состояться. На 100% нельзя говорить, потому что и внутри ЕС есть разные влияния и точки зрения. Но многие страны Евросоюза склоняются к тому, чтобы принимать решения не абсолютным большинством, даже если одна или две страны его блокируют", — добавила эксперт.

Вне всякого сомнения, если такое решение будет принято, заключила Пархалина, то касательно санкций против России у ЕС будут в большей степени развязаны руки, РФ стоит ожидать еще большего санкционного давления.

Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.