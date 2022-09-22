МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Введенные Западом против России и Белоруссии санкции открывают возможности для задействования двумя странами ранее скрытых резервов для реализации перспективных интеграционных проектов, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко. Белоруссия временно запретила вывоз автомобилей и промышленных товаров

"Сложившиеся реалии, в которых вынуждены сейчас функционировать экономики наших стран, на самом деле открывают нам новые возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества, реализации перспективных интеграционных проектов, задействования скрытых резервов", — заявил премьер во время своего рабочего визита в Уфу и Казань.

По его словам, одной из самых важных задач является наращивание интеграционного взаимодействия предприятий и поиск резервов в сотрудничестве между субъектами российской и белорусской промышленности.

Подводя итоги своего визита в Уфу и Казань, Головченко заявил, что руководители белорусских предприятий уезжают домой с большим количеством подписанных контрактов. Кроме того, отработан план поставок на следующий год, чтобы руководители предприятий правильно спланировали свою работу. "В принципе, проблема не столько в заказах, а способности обеспечить выполнение их, потом что большой спрос на белорусскую продукцию, прежде всего, машиностроительную. Тема импортозамещения очень кстати," — сказал он.

Премьер сообщил, что уже есть конкретные примеры взаимодействия и интеграционного импортозамещения Белоруссии и России. "Видим, что белорусская промышленность явилась тем спасательным жилетом с точки зрения поставки комплектующих, который позволил КАМАЗу сохранять высокие объемы производства", — отметил он.