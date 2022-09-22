МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. В настоящий момент каких-либо решений об экономической мобилизации не принималось, таких условий нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков прокомментировал утверждения об ажиотаже в аэропортах

"В настоящий момент каких-либо решений на этот счёт (об экономической мобилизации) не принималось. И, собственно, в подписанном указе тоже никаких параграфов про это не было. Поэтому сейчас нет никаких решений", — сообщил Песков журналистам в четверг.

Он уточнил, что в законах о мобилизации есть основополагающие законы о мобилизационных мероприятиях — там всё прописано.

"В настоящий момент таких условий нет", — подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне президент России объявил о частичной мобилизации в России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания в среду сообщила, что сейчас по поручению главы государства готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции.