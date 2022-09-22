МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Дефицит бюджета России в 2022 году составит 0,9% ВВП, или 1,313 триллиона рублей, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Минфин планирует занять средства через выпуск ОФЗ в 2023 году

Отмечается, что в текущем году доходы федерального бюджета составят 27,693 триллиона рублей, расходы — 29 триллионов. В том числе нефтегазовые доходы составят 11,666 триллиона рублей, ненефтегазовые — 16 триллионов.

Таким образом, дефицит бюджета составит 1,313 триллиона рублей, или 0,9% ВВП. При этом ненефтегазовый дефицит бюджета в текущем году ожидается на уровне 8,9% ВВП, или 12,979 триллиона рублей.

В период 2023, 2024 и 2025 годов бюджет РФ также будет исполняться с дефицитом. Он составит 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей, 1,4% ВВП, или 2,193 триллиона, и 0,7% ВВП, или 1,264 триллиона соответственно.

Ненефтегазовый дефицит бюджета будет постепенно снижаться до 7,9% ВВП, или 11,864 триллиона рублей, в 2023 году, 6,8% ВВП, или 10,849 триллиона, в 2024 году и 5,7% ВВП, или 9,753 триллиона, в 2025 году.