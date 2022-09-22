МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Правительство предложило с начала следующего года ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания правительства. Мишустин заявил о гарантиях бесплатной медицинской помощи по всей стране

"С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет", — отметил он.

Данное пособие будет включать выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и от восьми до семнадцати, отметил глава правительства. Также оно будет назначаться и нуждающимся женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности. Таким образом, государство собирается обеспечить комплексную поддержку семьям с ранних сроков беременности женщины и по мере взросления ребенка.

Мишустин отметил, что для оформления такого пособия нужно будет подать лишь одно заявление без дополнительных справок. Сделать это можно будет через портал Госуслуг, лично через МФЦ, либо через фонд пенсионного и социального страхования, добавил он.