МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Объем государственного долга РФ в 2023 году ожидается на уровне 16,9% ВВП, в 2024 году — 17,3%, в 2025 году — 17,5%, сообщается в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости. Минфин планирует занять средства через выпуск ОФЗ в 2023 году

Согласно предварительной оценке, по итогам текущего года государственный долг РФ составит 23,407 триллиона рублей, или 16% ВВП.

Таким образом, по итогам 2023 года объем государственного долга РФ составит 25,369 триллиона рублей, по итогам 2024 года — 27,679 триллиона, в 2025 году — 29,94 триллиона.