МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ заложил в доходы бюджета на 2023-2025 годы поступления от акциза на сладкие напитки с направлением средств на борьбу с диабетом, следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Минфин спрогнозировал объем дивидендов госкомпаний в бюджете

"В 2023-2025 годах ожидается поступление дополнительных доходов федерального бюджета, в том числе вследствие введения акциза на сладкие напитки (с направлением средств на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом)", — говорится в документе.

Кроме того, дополнительные доходы в бюджет ожидаются и от "повышения собираемости и улучшения администрирования акциза на табак".